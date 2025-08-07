Все по-новому? Как МОН меняет конкурсы научных исследований и что ограничивает

Министерство образования и науки Украины утвердило новое Положение о проведении конкурсов научных исследований и разработок. Оно вводит ряд важных изменений и ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
Украинцам рассказали, что Министерство юстиции Украины зарегистрировало обновленное Положение (разработанное МОН и утвержденное приказом №947) относительно:
Отмечается, что документ:
Уточняется, что Положение вступает в силу со дня его официального обнародования.
"Министерство работает над объявлением соответствующих конкурсов с сентября 2025 года, чтобы обеспечить подведение итогов до конца календарного года и финансирование с января 2026", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно информации МОН, в Украине будет "работать" единое положение для конкурсов, ведь утвержденный документ объединил правила основного конкурса:
Кроме того, увеличена поддержка и субъектность молодых ученых.
"Не менее 30% общего объема финансирования ежегодно направляется на конкурсы для молодых исследователей - этот объем является фиксированным", - объяснили в министерстве.
Уточняется, что молодые ученые составляют при этом не менее 50% Научно-экспертного совета МОН.
В Положении говорится также об участии ученых НАН Украины - исследователи из Национальной академии наук могут полноценно входить в состав коллективов университетских заявок.
Еще одно изменение - прозрачная автоматизированная экспертиза в единой базе:
Кроме того, документ вводит Кодекс эксперта - новые правила для экспертов насчет:
Он предлагает одновременно и четкие требования к академической добропорядочности.
"Плагиат, фальсификация данных, "покупка" научных работ, показателей и результатов, сотрудничество с РФ - теперь являются основаниями для дисквалификации", - подчеркнули в МОН.
Речь идет:
В завершение состоялся отказ от искусственной наукометрики - отменено "суммирование" цитирований, индексов Хирша, предоставление "писем о заинтересованности или внедрении".
"Фокус смещается на качество проектов и прогнозируемые результаты", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, как по-новому будут финансировать украинскую науку.
Кроме того, мы объясняли, будут ли в Украине сокращать институты и увольнять ученых.
Читайте также, как война повлияла на науку в Украине в целом и что может измениться в этой сфере уже в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.