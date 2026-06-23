Плюс 73% на первичном рынке? Как на самом деле изменились цены на новостройки за 4 года войны

Полномасштабное вторжение РФ не стало причиной резкого подорожания новостроек в Украине, как считалось ранее. Напротив, война фактически затормозила ценовой бум, который наблюдался на рынке до 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
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По словам доктора философии по прикладной математике Богдана Красюка, "значительный рост цен", о котором часто говорят, является в основном следствием девальвации гривны, а не реальным увеличением стоимости квадратного метра.
С начала полномасштабного вторжения новостройки в Киеве в национальной валюте подорожали в среднем на 73%. Однако, если считать в долларах, рост составил всего 13,5%.
До 2022 года столичная первичная недвижимость в долларах дорожала в среднем на 0,96% ежемесячно. После начала большой войны эти темпы замедлились до 0,22% в месяц.
Война кардинально изменила географию спроса. До 2022 года цены в стране росли относительно равномерно, однако сейчас сформировались два отдельных тренда:
Сейчас разрыв в стоимости жилья между безопасным тылом и прифронтовыми городами достигает 24%, что является историческим максимумом для Украины.
Аналитики также зафиксировали интересный тренд: готовое жилье (вторичный рынок) сейчас дорожает в несколько раз быстрее, чем новостройки, которые еще находятся в стадии строительства.
Эксперты объясняют это прагматизмом покупателей: в условиях военного времени люди готовы доплачивать за возможность получить ключ и заселиться в квартиру немедленно, не подвергая себя рискам, связанным с длительным строительством.
Читайте также о том, что самые высокие цены на жилье в новостройках сейчас во Львове. Там "квадрат" стоит 1490 долларов. При этом наиболее динамично цены на недвижимость на первичном рынке выросли в Хмельницком, где стоимость подскочила на 16% за год.
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