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Плюс 73% на первичном рынке? Как на самом деле изменились цены на новостройки за 4 года войны

08:00 23.06.2026 Вт
3 мин
Первичное жилье против вторичного: какому жилью сейчас отдают предпочтение украинцы?
aimg Василина Копытко
Война разделила рынок на условно безопасные регионы и прифронтовые (фото: Getty Images)

Полномасштабное вторжение РФ не стало причиной резкого подорожания новостроек в Украине, как считалось ранее. Напротив, война фактически затормозила ценовой бум, который наблюдался на рынке до 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Главное:

  • Миф о "безумном подорожании": в долларовом эквиваленте рост цен на новостройки оказался умеренным, а значительные цифры в гривне обусловлены лишь ее девальвацией.
  • Замедление рынка: Война остановила ценовой бум - темпы роста стоимости квадратного метра в долларах упали в разы по сравнению с довоенным периодом.
  • Региональный разрыв: В Украине сформировались два отдельных рынка. В безопасных регионах (Кропивницкий, Львов, Ивано-Франковск) цены взлетели из-за спроса, тогда как в прифронтовых городах (Харьков, Запорожье) - просели.
  • Преимущество готового жилья: Покупатели выбирают готовые квартиры вместо инвестиций в строительство, что привело к опережающему росту цен на вторичном рынке.

Гривневая иллюзия

По словам доктора философии по прикладной математике Богдана Красюка, "значительный рост цен", о котором часто говорят, является в основном следствием девальвации гривны, а не реальным увеличением стоимости квадратного метра.

С начала полномасштабного вторжения новостройки в Киеве в национальной валюте подорожали в среднем на 73%. Однако, если считать в долларах, рост составил всего 13,5%.

До 2022 года столичная первичная недвижимость в долларах дорожала в среднем на 0,96% ежемесячно. После начала большой войны эти темпы замедлились до 0,22% в месяц.

Читайте также: Ценовой бум в Одессе: какие квартиры подорожали на треть и что с стоимостью аренды

Раскол на два рынка

Война кардинально изменила географию спроса. До 2022 года цены в стране росли относительно равномерно, однако сейчас сформировались два отдельных тренда:

  • Безопасные регионы (Запад и Центр): в результате миграции спрос резко вырос, что "подтолкнуло" цены вверх. Лидерами по росту стоимости (в долларах) стали Кропивницкий (+100%), Ивано-Франковск (+87%) и Львов (+58%).
  • Прифронтовая зона: спрос снизился, что привело к падению цен. Например, в Харькове квадратный метр в новостройках в долларах подешевел на 19%, в Запорожье - на 11%.

Сейчас разрыв в стоимости жилья между безопасным тылом и прифронтовыми городами достигает 24%, что является историческим максимумом для Украины.

Почему вторичное жилье дорожает быстрее

Аналитики также зафиксировали интересный тренд: готовое жилье (вторичный рынок) сейчас дорожает в несколько раз быстрее, чем новостройки, которые еще находятся в стадии строительства.

Эксперты объясняют это прагматизмом покупателей: в условиях военного времени люди готовы доплачивать за возможность получить ключ и заселиться в квартиру немедленно, не подвергая себя рискам, связанным с длительным строительством.

Читайте также о том, что самые высокие цены на жилье в новостройках сейчас во Львове. Там "квадрат" стоит 1490 долларов. При этом наиболее динамично цены на недвижимость на первичном рынке выросли в Хмельницком, где стоимость подскочила на 16% за год.

Ранее мы писали о том, сколько стоят дома в Украине и где самая дешевая частная недвижимость.

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