Пляжный сезон в Николаевской области: море под запретом, но есть альтернатива

В Николаеве и области в этом году пляжного сезона не будет. В частности, посещение моря останется под запретом, хотя в реках и лиманах купаться все же разрешат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время телемарафона.

"Для того, чтобы был туристический сезон мы месяц или два должны уже работать над его открытием. Я считаю, что в этом году туристического сезона не будет. И бассейн Черного моря посещать точно будет запрещено из-за плотного заминирования и военных угроз", - рассказал он.

При этом, как отметил Ким, с военными обсуждается возможность открытия внутренних вод.

"Это и лиманы, и реки, для того, чтобы люди могли иметь доступ к воде и отдыхать. И определенные эти места готовим, в том числе туристические места на севере нашего региона. Например, это Мигия, где можно восстанавливаться, несмотря на военные действия", – добавил глава региона.