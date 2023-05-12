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Пляжный сезон в Николаевской области: море под запретом, но есть альтернатива

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Николаев, Пятница 12 мая 2023 13:22
Пляжный сезон в Николаевской области: море под запретом, но есть альтернатива Фото: в Николаеве и области в этом году пляжного сезона не будет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве и области в этом году пляжного сезона не будет. В частности, посещение моря останется под запретом, хотя в реках и лиманах купаться все же разрешат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время телемарафона.

"Для того, чтобы был туристический сезон мы месяц или два должны уже работать над его открытием. Я считаю, что в этом году туристического сезона не будет. И бассейн Черного моря посещать точно будет запрещено из-за плотного заминирования и военных угроз", - рассказал он.

При этом, как отметил Ким, с военными обсуждается возможность открытия внутренних вод.

"Это и лиманы, и реки, для того, чтобы люди могли иметь доступ к воде и отдыхать. И определенные эти места готовим, в том числе туристические места на севере нашего региона. Например, это Мигия, где можно восстанавливаться, несмотря на военные действия", – добавил глава региона.

Как сообщалось, в Одессе в этом году пляжного сезона тоже не будет. Причиной тому является обстрелы зданий курортной сферы и разминирование акватории Черного моря.

Напомним, российские оккупанты нанесли 8 мая по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

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Николаев Николаевская область
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