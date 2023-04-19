В Одессе закроют все пляжи: в чем причина

В Одессе в этом году пляжного сезона не будет. Причиной тому является попадания в здания в курортной сферы и разминирование акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телеканала "Киев".

"Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря", - сказал Братчук.

Также он отметил, что публичного доступа к пляжам Одессы не будет, но власти дадут возможность людям отдыхать.

"Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - добавил Братчук.