В Одессе закроют все пляжи: в чем причина
В Одессе в этом году пляжного сезона не будет. Причиной тому является попадания в здания в курортной сферы и разминирование акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телеканала "Киев".
"Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря", - сказал Братчук.
Также он отметил, что публичного доступа к пляжам Одессы не будет, но власти дадут возможность людям отдыхать.
"Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - добавил Братчук.
Напомним, что украинские военные в акватории Одесской области обнаружили и обезвредили морскую мину, дрейфующую в сторону берега.
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