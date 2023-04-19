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В Одессе закроют все пляжи: в чем причина

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Одесса, Среда 19 апреля 2023 14:48
В Одессе закроют все пляжи: в чем причина Фото: в Одессе закроют все пляжи (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Одессе в этом году пляжного сезона не будет. Причиной тому является попадания в здания в курортной сферы и разминирование акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире телеканала "Киев".

"Попадания в здания курортной сферы означают, что курортного сезона в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря", - сказал Братчук.

Также он отметил, что публичного доступа к пляжам Одессы не будет, но власти дадут возможность людям отдыхать.

"Больших концертов не будет. "Танцев на костях" не будет", - добавил Братчук.

Напомним, что украинские военные в акватории Одесской области обнаружили и обезвредили морскую мину, дрейфующую в сторону берега.

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