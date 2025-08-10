На пляжах в Одесской области прогремели два взрыва: трое погибших

На пляжах в Одесской области 10 августа произошли два взрыва. В результате чего погибли трое отдыхающих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Предварительно установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.
Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района. Там работают правоохранители, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.
Глава Одесской ОВА уточнил, что один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина - в Затоке.
По его словам, все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.
Напомним, после 12:00 в сети сообщили о взрывах на пляже в курортной Затоке Одесской области.
Местные СМИ сообщили, что в море примерно в 50 метрах от берега взорвалась мина. В результате детонации якобы погиб мужчина.
Как известно, что в Затоке Одесской области в июне два человека подорвались на мине и погибли на месте.