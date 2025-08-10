На пляжах в Одесской области прогремели два взрыва: трое погибших

Предварительно установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин. Личности погибших устанавливаются.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской общины Белгород-Днестровского района. Там работают правоохранители, взрывотехники и сотрудники ГСЧС.

Глава Одесской ОВА уточнил, что один человек погиб в Каролино-Бугазе, еще мужчина и женщина - в Затоке.

По его словам, все они подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.