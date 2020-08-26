Площа пожеж в Каліфорнії зросла до півмільйона гектарів

Площа природних пожеж на території Каліфорнії за добу збільшилася до 505,8 тис. гектарів. У пожежах загинули 7 людей, понад 1400 будинків зруйновані.

Про це повідомляє пожежна служба штату.

Наголошується, що в регіоні з 15 серпня вогнем було знищено понад 1,25 мільйона акрів лісів, степів і приватних ділянок, що за площею перевищує територію штату Делавер.

Ситуація в Каліфорнії змусила федеральну владу країни надати допомогу населенню.

Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився розмістити людей під тимчасове житло та видати гранти на відшкодування шкоди, найбільше зі своїх будинків були евакуйовані близько 120 тис. жителів штату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж, проте через тиждень пожежа збільшився більш ніж вдвічі.

Також раніше було відомо, що перші жертви були зафіксовані в округах Напа і Солано.