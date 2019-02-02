Площа пожежі на складах у Києві зросла до 8 тис. кв. м.

Загоряння сталося у одному із складських приміщень

Площадь пожара на территории складских помещений в Деснянском районе Киеве выросла до 8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Facebook.

По словам спасателей, на территории объекта со складскими помещениями отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, что создает сложность для тушения пожара.

"Сейчас площадь пожара составляет 8000 кв. м." – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают 29 единиц основной и специальной техники и 115 спасателей.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, в Деснянском районе Киева на улице Красноткацкой произошло возгорание одного из складских зданий. Сначала сообщалось, что огнем охвачено 700 квадратных метров. По состоянию на 14:00 площадь пожара составляла 5 тыс. кв. м.

Ранее РБК-Украина писало, что 30 января в Одессе спасатели потушили пожар на территории Одесского завода полиграфических машин на улице Картамишевская 9Б.

Добавим, с начала 2019 года, в течение января, в результате пожаров в Украине погибли 275 человек.