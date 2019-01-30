У Одесі горів завод поліграфічних машин

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Наразі встановлюється причина пожежі

У Одесі рятувальники 30 січня 2019 року загасили пожежу на території Одеського заводу поліграфичних машин на вулиці Картамишевська 9Б. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Як зазначається, о 10:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Картамишевська 9Б горить будівля на території заводу.

О 10:52 до місця виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горять полімерні вироби у одноповерховому складському приміщенні на території заводу "Поліграфмаш".

Вогнеборці локалізували пожежуна площі 400 кв. м об 11:26 та об 11:52 ліквідували.

Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюються.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві 28 січня за адресою вулиця Бориспільська, 9 загорівся Київський радіозавод. Пожежа почалася в одноповерховому цеху, вогонь поширився на площі близько 200 квадратних метрів.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон, в результаті вибуху постраждали дві людини.