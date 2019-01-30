ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Одесі горів завод поліграфічних машин

Новини » Надзвичайні події    30.01.2019 - 13:14
У Одесі горів завод поліграфічних машин
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Наразі встановлюється причина пожежі

У Одесі рятувальники 30 січня 2019 року загасили пожежу на території Одеського заводу поліграфичних машин на вулиці Картамишевська 9Б. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України (ДСНС)

Як зазначається, о 10:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Картамишевська 9Б горить будівля на території заводу. 

О 10:52 до місця виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горять полімерні вироби у одноповерховому складському  приміщенні на території заводу "Поліграфмаш".

Вогнеборці локалізували пожежуна площі 400 кв. м об 11:26 та об 11:52  ліквідували. 
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюються. 

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві 28 січня за адресою вулиця Бориспільська, 9 загорівся Київський радіозавод. Пожежа почалася в одноповерховому цеху, вогонь поширився на площі близько 200 квадратних метрів.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон, в результаті вибуху постраждали дві людини. 

У ДТП в Одеській області загинули двоє працівників поліції У Харкові горить торговий центр
Новини України ОдесаОдесапожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся