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Плетенчук объяснил, почему РФ выбрала тактику ударов баллистикой по Украине

Украина, Суббота 04 мая 2024 09:45
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Плетенчук объяснил, почему РФ выбрала тактику ударов баллистикой по Украине Фото: российский комплекс "Искандер" (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В последнее время российские войска при ударах по Украине делаает ставку на баллистику. И этому есть ряд причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Враг выбрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это разные платформы (по сравнению с "Калибрами", - ред). В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", - сказал он.

По словам спикера, подобная тактика РФ, прежде всего, объясняется особенностями баллистического вооружения.

"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание - еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику - и скорость другая, и время на реакцию меньше", - пояснил Плетенчук.

Поэтому, в первую очередь, как отметил он, опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма.

Обстрел по Украине

Российские войска в ночь на 4 мая обстреляли Украину, использовав дроны и ракеты С-300. В частности, оккупанты атакували Харьков. Пострадали четверо людей, в том числе ребенок.

Кроме того, российские войска атаковали и Днепропетровскую область. В Павлограде был поврежден объект инфраструктуры, двое людей пострадали.

Отметим, что в общей сложности враг выпустил 13 дронов и четыре ракеты. ПВО сбила все беспилотники, но без пожаров не обошлось.

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