"Цокает языком". Кулеба ответил на упрек Лаврова в отношении F-16

"Единственная угроза для России - это украинский солдат. Это тот, кого Путин и Ко должны бояться больше всего. Украина получит F-16 по графику. Россия проглотит это, несмотря на то, что Лавров цокает языком", - написал министр.

Заявление Лаврова

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна-агрессор будет рассматривать передачу Украине самолетов F-16 как "угрозу со стороны Запада в ядерной сфере".

Он заявил, что модификации самолетов F-16 имеют подставку, на которой можно закрепить ядерное вооружение.

F-16 для Украины

11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16, в которую вошли 11 стран. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Обучение украинских пилотов на F-16 должно начаться в августе.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что первые истребители F-16 могут летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

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