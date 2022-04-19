У полоні окупантів в Запорізькій області залишаються 69 людей, - омбудсмен

"За наявною інформацією, станом на вечір 18 квітня, на території регіону зареєстровано 155 фактів викрадення цивільних осіб військами російської федерації. Наразі 86 заручників уже звільнено, у полоні залишаються ще 69 людей", - написала Денісова.

За її словами, із загальної кількості викрадених:

34 представники місцевої влади (звільнено 24),

14 підприємців (звільнено 6),

12 керівників підприємств, установ, організацій (звільнено 5),

3 адвокати (звільнено 2),

2 журналісти - звільнені.

"Учора окупанти викрали двох поліцейських і рятувальника. Також у Мелітополі до лікарні під конвоєм російських військових доставили полоненого солдата ЗСУ. За інформацією речника Запорізької ОВА, військовослужбовця "катували й знущалися з нього так, що він спробував порізати собі вени". Лікарям довелось оперувати бійця під дулами автоматів", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, в Запорізькій області жителів просять оперативно повідомляти про викрадення людей окупантами.

Також стало відомо, що російські окупанти відпустили одного з жителів Голої Пристані (Херсонська область). У полоні все ще залишаються мер міста та троє громадян.

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