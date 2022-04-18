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Окупанти відпустили жителя Голої Пристані. В полоні залишаються мер та ще троє осіб

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Херсонська область, Понеділок 18 квітня 2022 10:53
Окупанти відпустили жителя Голої Пристані. В полоні залишаються мер та ще троє осіб Фото: мер Голої Пристані все ще в полоні окупантів, з ним троє людей (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти відпустили одного з жителів Голої Пристані (Херсонська область). У полоні все ще залишаються мер міста та троє громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата міськради Юрія Зеленіна у Facebook..

"Російські військові досі перебувають у санаторії "Гопри"! Міський голова та інші наші хлопці досі перебувають у полоні, вчора випустили з полону мешканця Голої Пристані Сергія Скубеника (всього 4 полонених)!" - написав він

Нагадаємо, що 28 березня російські окупанти викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича

Додамо, нещодавно окупанти відпустили старосту Старозбур'ївської ОТГ Херсонської області. Він був у полоні близько трьох тижнів.

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