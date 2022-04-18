У Запорізькій області жителів просять оперативно повідомляти про викрадення людей росіянами

У Запорізькій області російські окупанти викрадають людей Тому місцева влада просить населення оперативно повідомляти про такі випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Зокрема, своєчасна фіксація викрадень людей допоможе їх розшукати. Адже наразі влада знає не про всі такі випадки.

"Потрібно ретельно фіксувати усі випадки для подальшого пошуку осіб. Близьким потрібно терміново писати заяву про факт зникнення та звертатися до поліції", - сказав голова ОВА Олександр Старух.

Зазначається, що одна з найбільш резонансних подій останнього часу - викрадення 16-річного Владислава Буряка, сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряка. Окупаційні війська продовжують брати в полон і інших цивільних людей та голів громад.

Окрім того, в Новоуспенівській сільській раді 13 квітня було викрадено голову Івана Сеника, та досі невідомо, де він знаходиться.

Також, 17 квітня російські окупанти викрали голову Кирилівської селищної ради Івана Малєєва. У зв'язку з цим у громаді ситуація ускладнена, але працюють заступники, секретар.



До того ж у Приморській громаді було викрадено фермера.