В плену оккупантов в Запорожской области остаются 69 человек, - омбудсмен

"По имеющейся информации, по состоянию на вечер 18 апреля, на территории региона зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц войсками российской федерации. Сейчас 86 заложников уже освобождены, в плену остаются еще 69 человек", - написала Денисова.

По ее словам, из общего количества похищенных:

34 представителя местной власти (уволено 24),

14 предпринимателей (уволено 6),

12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (уволено 5),

3 адвоката (уволено 2),

2 журналисты уволены.

"Вчера оккупанты похитили двух полицейских и спасателя. Также в Мелитополе в больницу под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. По информации представителя Запорожской ОВА, военнослужащего "пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены". Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов", - рассказала Денисова.

Напомним, в Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищении людей оккупантами.

Также стало известно, что российские оккупанты отпустили одного из жителей Голой Пристани (Херсонская область). В плену все еще остаются мэр города и трое граждан.

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