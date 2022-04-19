UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В плену оккупантов в Запорожской области остаются 69 человек, - омбудсмен

Фото: омбудсмен Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты в Запорожской области похитили 155 человек. По последним данным, 86 заложников отпустили, а 69 все еще находятся в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

"По имеющейся информации, по состоянию на вечер 18 апреля, на территории региона зарегистрировано 155 фактов похищения гражданских лиц войсками российской федерации. Сейчас 86 заложников уже освобождены, в плену остаются еще 69 человек", - написала Денисова.

По ее словам, из общего количества похищенных:

  • 34 представителя местной власти (уволено 24),
  • 14 предпринимателей (уволено 6),
  • 12 руководителей предприятий, учреждений, организаций (уволено 5),
  • 3 адвоката (уволено 2),
  • 2 журналисты уволены.

"Вчера оккупанты похитили двух полицейских и спасателя. Также в Мелитополе в больницу под конвоем российских военных доставили пленного солдата ВСУ. По информации представителя Запорожской ОВА, военнослужащего "пытали и издевались над ним так, что он попытался порезать себе вены". Врачам пришлось оперировать бойца под дулами автоматов", - рассказала Денисова.

Напомним, в Запорожской области жителей просят оперативно сообщать о похищении людей оккупантами.

Также стало известно, что российские оккупанты отпустили одного из жителей Голой Пристани (Херсонская область). В плену все еще остаются мэр города и трое граждан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины