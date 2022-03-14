Знімали позиції та підтримували РФ. В Дніпропетровській області затримали 9 диверсантів

За минулу добу українські правоохоронці та військові в Дніпропетровській області 9 диверсантів. Вони знімали позиції ЗСУ та підтримували Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Зокрема, в Дніпрі спіймали чоловіка, що фотографував інфраструктуру, адміністративні будівлі, блокпости, поліцейських та військовослужбовців ЗСУ. Під час перевірки у нього знайшли російські банківські картки, рублі, а в телефоні фото аеропорту та вокзалу.

Також Дніпрі затримали подружжя. В їх телефонах виявили листування у групі однієї з невизнаних народних республік.

Крім того, в Павлограді був затриманий громадянин Росії. В Україну він прибув до початку війни. На пункті пропуску він не зміг пояснити, чому приїхав. В його телефоні виявили російські контакти, які можуть належати спецслужбами країни-агресора.