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Знімали позиції та підтримували РФ. В Дніпропетровській області затримали 9 диверсантів

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Дніпропетровська область, Понеділок 14 березня 2022 15:56
Знімали позиції та підтримували РФ. В Дніпропетровській області затримали 9 диверсантів Фото: в Дніпропетровській області затримали диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

За минулу добу українські правоохоронці та військові в Дніпропетровській області 9 диверсантів. Вони знімали позиції ЗСУ та підтримували Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зокрема, в Дніпрі спіймали чоловіка, що фотографував інфраструктуру, адміністративні будівлі, блокпости, поліцейських та військовослужбовців ЗСУ. Під час перевірки у нього знайшли російські банківські картки, рублі, а в телефоні фото аеропорту та вокзалу.

Також Дніпрі затримали подружжя. В їх телефонах виявили листування у групі однієї з невизнаних народних республік.

Крім того, в Павлограді був затриманий громадянин Росії. В Україну він прибув до початку війни. На пункті пропуску він не зміг пояснити, чому приїхав. В його телефоні виявили російські контакти, які можуть належати спецслужбами країни-агресора.

Знімали позиції та підтримували РФ. В Дніпропетровській області затримали 9 диверсантів

Нагадаємо, СБУ затримала 5 російських колаборантів, а також кримінального авторитета зі списку РНБО.

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