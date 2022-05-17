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Для полонених захисників Маріуполя готують в'язницю в Макіївці, - Гармаш

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Маріуполь, Вівторок 17 травня 2022 15:51
Для полонених захисників Маріуполя готують в'язницю в Макіївці, - Гармаш Фото: українських бійців можуть помістити в макіївську колонію (t.me/polkazov)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя, які виходять з території заводу "Азовсталь", колонію в Макіївці. Місто знаходиться на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Сергія Гармаша.

За його словами, вихід захисників Маріуполя на окуповані території є вимушеним кроком для порятунку, який не гарантує їм ані безпеки, ані свободи.

"Нагадую, їх вивезли на територію, контрольовану ворогом. Вчора мені вже повідомили з Донецька, що під "нациків з Маріуполя" спеціально готують 97 колонію (Макіївка), для чого раніше утримуваних там ув'язнених (у тому числі і наших полонених 2014-2021 років) перевели в тісні камери донецького СІЗО", - зазначив Гармаш.

Нагадаємо, вчора, 16 травня 2022 року, почалася операція по виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі". Напередодні вийшли близько 260 поранених бійців, яких відправили в окуповані Новоазовськ і Оленівку.

Командир полку "Азов Денис Прокопенко заявив, що це його рішення, схвалене вищим військовим керівництвом України. За фактом захисників Маріуполя планується обміняти на полонених російських військових.

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