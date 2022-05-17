Для полонених захисників Маріуполя готують в'язницю в Макіївці, - Гармаш

Російські окупанти готують для полонених захисників Маріуполя, які виходять з території заводу "Азовсталь", колонію в Макіївці. Місто знаходиться на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Сергія Гармаша.

За його словами, вихід захисників Маріуполя на окуповані території є вимушеним кроком для порятунку, який не гарантує їм ані безпеки, ані свободи.

"Нагадую, їх вивезли на територію, контрольовану ворогом. Вчора мені вже повідомили з Донецька, що під "нациків з Маріуполя" спеціально готують 97 колонію (Макіївка), для чого раніше утримуваних там ув'язнених (у тому числі і наших полонених 2014-2021 років) перевели в тісні камери донецького СІЗО", - зазначив Гармаш.