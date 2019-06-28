Полонених українців з Донбасу доставили в Мінськ

У Мінськ прибули полонені українці, яких Україні погодилися передати бойовики з окупованого Донбасу. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

Повідомляється, що всіх чотирьох українців, яких погодилися звільнити бойовики, вже в Мінську. Також повідомляється, що їх в столиці Білорусі доставили на літаку з Ростова-на-Дону, у полонених, які готують до передачі, при собі є українські документи.

Також стало відомо, що українців доставлять до Києва приватним літаком. На прес-конференції в аеропорту Мінська один із звільнених зазначив, що дізнався про передачу Україні чотири дні тому.

Нагадаємо, вчора ватажки "ДНР" і "ЛНР" дали згоду на звільнення чотирьох утримуваних українців.

Пізніше стали відомі імена українців, яких бойовики погодилися звільнити з полону. Так, в Україну мають повернутися Яків Веремейчик, звинувачений нібито в застосуванні заборонених методів ведення війни, Едуард Міхєєв, засуджений в невизнаній "ЛНР" до 12 років за "державну зраду", Максим Горяінов, засуджений в невизнаній "ДНР" до 15 років за сприяння "терористичної діяльності" та Дмитро Великий, засуджений до 15 років за "терористичну діяльність".

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що питання звільнення полонених українців є одним з найважливіших. Росія у відповідь заявляла, що всім учасникам процесу обміну ув'язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням.