Пленных украинцев с Донбасса доставили в Минск

В Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать боевики с оккупированного Донбасса. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что всех четырех украинцев, которых согласились освободить боевики, уже доставили в Минск. Также сообщается, что их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону. У пленных, которых готовят к передаче, при себе есть украинские документы.

Также стало известно, что украинцев доставят в Киев частным самолетом. На пресс-конференции в аэропорту Минска один из освобожденных отметил, что узнал о передаче Украине четыре дня назад.

Напомним, вчера главари "ДНР" и "ЛНР" дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.

Фото: пленные украинцы в Минске (sputnik.by)

Позже стали известны имена украинцев, которых боевики согласились освободить из плена. Так, в Украину должны вернуться Яков Веремейчик, обвиняемый якобы в применении запрещенных методов ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной "ЛНР" до 12 лет за "государственную измену", Максим Горяинов, осужденный в непризнанной "ДНР" до 15 лет за содействие "террористической деятельности" и Дмитрий Великий, приговоренный к 15 годам за "террористическую деятельность".

РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос освобождения пленных украинцев является одним из важнейших. Россия в ответ заявляла, что всем участникам процесса обмена заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением.