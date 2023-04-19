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Племянник Кеннеди анонсировал свое участие в президентских выборах США

Фото: Роберт Ф. Кеннеди-младший, кандидат в президенты США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Юрист Роберт Ф. Кеннеди-младший официально объявил о своем участии в выборах президента США в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

69-летний Кеннеди-младший - сын убитого сенатора Роберта Ф. Кеннеди и племянник президента Джона Ф. Кеннеди, который также погиб в результате покушения.

Как отмечает издание, он анонсировал участие в выборах в бальном зале бостонского отеля Park Plaza, который был освещен красными, белыми и синими огнями, на фоне американских флагов, патриотических бантов и надписей.

Кеннеди намерен соперничать с явным фаворитом, действующим президентом США Джо Байденом на праймериз, в ходе которых выберут единого кандидата на выборы от Демократической партии.

В издании добавляют, что Кеннеди известен своей антивакцинаторской позицией. Он доказывал, что прививки от COVID-19 якобы могут вызывать аутизм. Из-за этого кандидат в президенты находится в плохих отношениях с отдельными членами своей семьи.

Стоит заметить, что выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Байден решил баллотироваться на второй срок.

Также мы писали, что еще 6 апреля стало известно о том, что Кеннеди подал документы на участие в выборах президента.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВыборы в СШАКеннеди