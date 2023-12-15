Плацдарм в Крынках: что нужно ВСУ, чтобы закрепиться на левом берегу Днепра

Как отмечается в материале, оккупанты понесут большие потери и жалуются на FPV-дроны, благодаря которым растет "кладбище" российской военной техники. Украинские паблики постоянно публикуют результаты работы операторов БПЛА: только в районе села Крынки уничтожено более 100 танков, БТР и другой техники. А в Олешках беспилотники поразили командно-наблюдательный пункт.

Как заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев, в такой обстановке командующий вражеской группировкой "Днепр" Михаил Теплинский начал переводить офицеров со слабой мотивацией и дисциплиной в штурмовики.

"Такие ударные батальоны, вроде белогвардейских частей 20-х годов прошлого века", - отметил он.

Эксперт Владислав Селезнев называет Теплинского или единственным адекватным российским генералом. Но и он при наличии танков, БТР, авиации и артиллерии ничего не может сделать с нашей пехотой.

"Возможно, Теплинский создает штурмовые отряды из офицеров-отказников. Насколько это будет эффективно, посмотрим. В любом случае мотивация украинских морпехов поражает. У россиян 69-тысячная группировка на левом берегу Днепра, у нас - несколько рот морской пехоты и подразделений.Силы несравнимы, однако уже два месяца враг терпит потери и не может достичь результатов", - рассказал он.

"Серая зона" на левом берегу Днепра уже несколько недель без изменений (фото deepstatemap.live)

Как может развиваться ситуация

Наши бойцы действуют в максимально неблагоприятных условиях, без поддержки в виде надежной переправы. И пока ее не наведут, говорить о том, что морпехи окончательно закрепились на плацдармах, рано.

С инженерной точки зрения это сложная задача, поскольку ширина Днепра достигает 1000 метров. И чтобы обезопасить переправу от вражеской артиллерии, нужно продвинуться вглубь до 25 километров. А чтобы продвинуться, нужно тяжелое вооружение, которое невозможно опрокинуть без переправы.

"Выходит замкнутый круг. И я пока не вижу выхода из этой ситуации", - добавил Селезнев.

Плацдарм в Крынках

На левом берегу Днепра в Херсонской области почти два месяца продолжается операция Вооруженных сил Украины. Несмотря на относительно небольшие размеры плацдарма и его беспрерывные бомбардировки российской авиацией, оккупанты до сих пор не могут перехватить инициативу.

Владимиру Путину на пресс-конференции 14 декабря пришлось прокомментировать плацдарм ВСУ и неспособность российской армии что-либо с ним сделать. Путин утверждает, что россияне не несут там потерь, что далеко от реальности.