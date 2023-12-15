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Плацдарм у Кринках: що потрібно ЗСУ, щоб закріпитися на лівому березі Дніпра

Фото: морські піхотинці утримують плацдарм у Кринках (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

На лівобережжі Херсонської області поки без істотних змін. Українська морська піхота утримує плацдарми та нав'язує свою ініціативу, однак про остаточне закріплення говорити зарано.

Як зазначається в матеріалі, окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на FPV-дрони, завдяки яким зростає "цвинтар" російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів БПЛА: лише у районі села Кринки знищено понад 100 танків, БТР та іншої техніки. А в Олешках безпілотники вразили командно-спостережний пункт.

Як заявив речник Генштабу Андрій Ковальов, у такій обстановці командувач ворожого угруповання "Днєпр" Михайло Теплинський почав переводити офіцерів зі слабкою мотивацією та дисципліною в штурмовики.

"Такі собі ударні батальйони, на зразок білогвардійських частин 20-х років минулого століття", - зазначив він.

Експерт Владислав Селезньов називає Теплинського чи єдиним адекватним російським генералом. Але й він за наявності танків, БТР, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою.

"Можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно, подивимося. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У росіян 69-тисячне угруповання на лівому березі Дніпра, у нас - кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО. Сили незрівнянні, проте вже два місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів", - розповів він.

"Сіра зона" на лівому березі Дніпра вже кілька тижнів без змін(фото deepstatemap.live)

Як може розвиватися ситуація

Наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах, зарано.

З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає 1000 метрів. І щоб убезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важкі озброєння, які неможливо перекинути без переправи.

"Виходить замкнене коло. І я поки не бачу виходу з цієї ситуації", - додав Селезньов.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра на Херсонщині майже два місяці триває операція Збройних сил України. Незважаючи на відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

Володимиру Путіну на прес-конференції 14 грудня довелося прокоментувати плацдарм ЗСУ та нездатність російської армії щось із ним зробити. Путін стверджує, що росіяни не зазнають втрат, що далеко від реальності.

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Херсон