Платежки существенно возрастут? Что будет, если вовремя не сделать поверку счетчика

Украинцы должны раз в четыре года производить поверку счетчиков. Если пропустить установленный срок, это может повлиять на суммы в платежках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснение Центра коммунального сервиса .

Главное: Поверку квартирных счетчиков необходимо производить раз в четыре года.

квартирных счетчиков необходимо производить раз в четыре года. Последствия просрочки Если пропустить срок, прибор снимут с учета, а коммуналку будут считать по другим правилам - это существенно увеличит суммы в платежках.

Если пропустить срок, прибор снимут с учета, а коммуналку будут считать по другим правилам - это существенно увеличит суммы в платежках. Кто проводит: Делать поверку вправе только сертифицированные компании (потребитель выбирает их самостоятельно).

Когда нужно проверять счетчик

Межповерочный интервал (срок работы прибора до следующей проверки) составляет четыре года.

Отсчет начинается от даты производства счетчика, указанной в его техническом паспорте, или с даты последней поверки, зафиксированной в свидетельстве.

Но эту дату ни в коем случае не следует путать с днем опломбирования или установки прибора на учет.

Что будет, если упустить срок

Если потребитель не выполнит поверку вовремя, то его счетчик просто снимут с абонентского учета. После этого поставщики услуг не могут использовать его показания для начисления платы.

В таком случае суммы в платежках будут рассчитывать по другим алгоритмам:

по показаниям общедомового счетчика, если он установлен в многоэтажке;

по общим нормам потребления, если домового узла учета нет.

В результате начисления будут значительно выше, чем по реальным показаниям вашего квартирного счетчика.

Кто имеет право делать поверку

Проверять квартирные счетчики могут только специализированные и сертифицированные компании. Однако потребитель имеет полное право выбрать такое учреждение самостоятельно.

Если после проверки выяснится, что устройство отвечает всем техническим требованиям, человек получит свидетельство о поверке. Если счетчик окажется непригодным, владельцу выдадут соответствующую справку, и прибор придется заменить на новый.