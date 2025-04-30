ГБР разоблачило подполковника: отправил бойцов делать ремонт вместо службы

Правоохранители задержали командира воинской части в Одесской области. Его подозревают в использовании бойцов в личных интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в декабре 2024 года подполковник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск. Офицер оформил квартиру на мать гражданской жены.

В течение декабря 2024 - апреля 2025 года бойцы вместо выполнения боевых задач занимались ремонтом: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и тому подобное.

Несмотря на то, что военные не находились в зоне боевых действий, они получали "боевые" выплаты. В результате государству нанесен ущерб на более 500 тысяч гривен.

ГБР отмечает, что в это время другие военные указанной части выполняли боевые задачи на передовой.





Работники ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он делал ремонт. Ему объявили подозрение по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины - превышение военным должностным лицом служебных полномочий в условиях военного положения.

Подполковнику грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.