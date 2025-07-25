Платит максимальную цену: Сырский назвал потери РФ в попытке "летнего наступления"

По словам Сырского, он принял участие в заседании Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания генерал доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых горячих направлениях - Покровском, Новопавловском, Северо-Слобожанском, Добропольском, Лиманском.

"Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену - около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в самых сложных обстоятельствах", - сообщил он.

Сырский добавил, что операции ВСУ на территории России продолжаются. Также, по его словам, во время Ставки обсуждался вопрос усиления устойчивости обороны, в том числе беспилотники и дроны-перехватчики.

"Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизнь наших военнослужащих, жизнь наших гражданских в тылу", - резюмировал генерал.