Платили "податки" бойовикам: СБУ блокувала пасажирські перевезення з ОРДЛО

Для перевезення пасажирів організатори протиправної діяльності використовували "маршрут" через територію РФ і тимчасово непідконтрольні ділянки держкордону.

Згідно з отриманими даними організатором є мешканець Макіївки Донецької області, який для організації нелегальних перевезень використовував два власні мікроавтобуси. Щомісяця здійснювалися до п’яти рейсових поїздок.

Правоохоронці викрили мікроавтобуси у пункті пропуску "Гоптівка". Наразі одного із зловмисників затримали, йому повідомили про підозру.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.