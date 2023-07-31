Платили до 5 тысяч долларов. СБУ заблокировала три канала выезда уклонистов из Украины

"Злоумышленники регулярно подыскивали желающих сбежать за границу на основании поддельных документов. Такие "услуги" дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Сумма колебалась в зависимости от местожительства клиента и срочности его выезда в зарубежную страну.

Киев

Контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам уехать за границу под видом волонтеров.

Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Шлях" как водителей гуманитарных грузов.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

Львовская область

Здесь задержан бывший адвокат, организовавший собственный канал нелегальной миграции.

"За деньги он "гарантировал" военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового "удостоверения" участника общественной организации, который перевозит гумдопомощь", - добавили в СБУ.

Ровенская область

В этом регионе разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством уклонистов на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

В настоящее время организаторам преступной деятельности поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Схемы выезда военнообязанных за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 19 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но некоторые пользуются "услугами" мошенников, которые чаще всего за приличные деньги готовы "помочь" с выездом из Украины.

В частности, буквально недавно была раскрыта очередная схема, когда руководитель и работники одного из ТЦК и СП в Краматорском районе Донецкой области производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу. Пятерых "клиентов" остановили пограничники во время попытки выехать.