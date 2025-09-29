ua en ru
Плати или на штурм: россияне угадали новую схему, как избежать боев на фронте

Понедельник 29 сентября 2025 19:05
Иллюстративное фото: россияне угадали новую схему, как избежать боев на фронте (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российские военные, которые находятся а Запорожском направлении, придумали схему избегания боев против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным "АТЭШ", в 70-м мотострелковом полку введен обязательный сбор не менее 10 000 руб с человека.

"Деньги сдаются в так называемую "кассу" и исчезают без отчетов и объяснений. Это не просто воровство, это разложение армии врага изнутри. Поборы подрывают боеспособность, деморализуют личный состав и ослабляют их позиции на фронте", - пишут партизаны.

Известно, что те, кто отказывается переводить деньги, отправляют штурмовать укрепленные позиции без поддержки или демонстративно избивают и бросают в яму на несколько дней.

"Если они хотят выжить, с них требуют минимум 50 000 руб ежемесячно без гарантии, что завтра их не отправят на позиции СОУ", - пишут в "АТЕШ".

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска сейчас имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз. Несмотря на это, август стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага.

партизаны Война в Украине
