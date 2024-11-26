Платежи в Украине будут мгновенными: НБУ подготовил изменения для банков

Как отметили в НБУ, такая потребность обусловлена вступлением в силу с 8 ноября 2024 года изменений в закон "О платежных услугах", которыми определяется возможност в Украине мгновенных кредитовых переводов.

В этой связи НБУ предлагает, в частности:

определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ;

нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;

уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;

определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

Мгновенные платежи

В начале 2024 года глава НБУ Андрей Пышный заявил, что НБУ работает над введением в Украине мгновенных платежей на основе СЭП. Они должны стать основой будущей трансформации платежной сферы. Как отметил Пышный, эту работу планируется "завершить к концу I квартала 2025 года".

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы – средства будут засчитываться на счет получателя за 10 секунд. НБУ ставит целью перевод средств за - 2 секунды. Сейчас денежные средства засчитываются в течение часа.