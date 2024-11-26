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Платежі в Україні будуть миттєвими: НБУ підготував зміни для банків

Фото: Миттєві платежі будуть запроваджені в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України планує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Законом визначено запровадження миттєвих переказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт постанови НБУ.

Як зазначили в НБУ, така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року змін до закону "Про платіжні послуги", якими визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.

У зв’язку з цим НБУ пропонує, зокрема:

  • визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ;
  • унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;  
  • уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;
  • визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Миттєві платежі

На початку 2024 року голова НБУ Андрій Пишний заявив, що НБУ працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП. Вони мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Як зазначив Пишний, цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".

Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявив, що з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд. НБУ ставить на мету переказ коштів за - 2 секунди. Зараз кошти зараховуються протягом години.

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