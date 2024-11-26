Платежі в Україні будуть миттєвими: НБУ підготував зміни для банків

Національний банк України планує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Законом визначено запровадження миттєвих переказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на проєкт постанови НБУ.
Як зазначили в НБУ, така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року змін до закону "Про платіжні послуги", якими визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.
У зв’язку з цим НБУ пропонує, зокрема:
На початку 2024 року голова НБУ Андрій Пишний заявив, що НБУ працює над запровадженням в Україні миттєвих платежів на основі СЕП. Вони мають стати основою для майбутньої трансформації платіжної сфери. Як зазначив Пишний, цю роботу планується "завершити до кінця I кварталу 2025 року".
Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявив, що з 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази - кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд. НБУ ставить на мету переказ коштів за - 2 секунди. Зараз кошти зараховуються протягом години.