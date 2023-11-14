ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Перевод денег в Украине сократят до 10 секунд: в НБУ рассказали, когда это произойдет

Украина, Вторник 14 ноября 2023 14:00
UA EN RU
Перевод денег в Украине сократят до 10 секунд: в НБУ рассказали, когда это произойдет Фото: Перевод денег сократят до 10 секунд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Переход на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) ускорил перевод денег. В 2025 году перевод будет производиться в течение 10 секунд.

Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

По его словам, уже с 2024 года платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа.

"А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы - средства будут засчитываться на счет получателя за 10 секунд (цель - 2 секунды)", - сказал он.

Новая система СЭП

Напомним, новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Благодаря стандарту ISO 20022 появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЕП и их клиентов.

Напомним, ранее планировалось, что новое поколение системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработает в круглосуточном режиме (24/7) с 20 августа 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
Зеленский заявил о существенном усилении обороны Херсона: в разведке, ПВО и РЭБ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом