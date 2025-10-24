Планировал поджечь Институт национальной памяти: СБУ задержала агента ФСБ в Киеве

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция сорвали новую попытку оккупантов расшатать внутреннюю обстановку в столице Украины.

По результатам действий на опережение в центре Киева задержан агент ФСБ, который по заданию врага пытался поджечь здание Института национальной памяти.

Для совершения преступления фигурант приобрел 5-литровую бутылку с бензином, с которой планировал незаметно попасть на территорию госучреждения в темное время суток. Затем по инструкции российской спецслужбы он должен был вылить горючее на окно здания, поджечь его и зафиксировать возгорание на телефонную камеру.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать это видео для проведения специальных информационных операций о якобы наличии прокремлевского подполья в Киеве.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и сорвали их. Агента РФ задержали в хостеле возле Института, где он поселился, чтобы провести доразведку возле правительственного учреждения и выбрать "удобный" момент для поджога.

Как установило расследование, исполнителем заказа ФСБ оказался 20-летний житель Винницы, который попал в поле зрения оккупантов во время поиска "легких заработков" в Telegram-каналах.

После вербовки он сначала выполнил "контрольное" задание: с помощью зажигательной смеси уничтожил в родном городе мультивен Сил обороны.

Впоследствии ФСБ отправила агента в Киев, где его и задержала СБУ.

Обыски у агента ФСБ

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.