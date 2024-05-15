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Бойцы Kraken уничтожили пехоту противника возле Часового Яра с помощью дронов (видео)

Времен Яр, Среда 15 мая 2024 22:44
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Бойцы Kraken уничтожили пехоту противника возле Часового Яра с помощью дронов (видео) Архивное фото: бойцы Kraken уничтожили пехоту противника возле Часового Яра (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины продолжают уничтожить российских военных, которые штурмуют Часов Яр в Донецкой области. Для этого они используют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу подразделения Kraken.

Отмечается, что бойцы уничтожают россиян вблизи Часового Яра.

В подразделении указали, что это результат работы операторов FPV-дронов.

На видео можно заметить, как украинские воины уничтожают пехоту и блиндажи противника.

Бои за Часов Яр

Российские войска уже не первую неделю пытаются взять штурмом город в Донецкой области, однако украинские воины отражают все эти попытки.

Недавно спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские войска снизили количество массированных мясных штурмов в районе Часового Яра.

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Российская Федерация Донецкая область ГУР Часов Яр Война в Украине
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