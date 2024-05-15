Бойцы Kraken уничтожили пехоту противника возле Часового Яра с помощью дронов (видео)

Силы обороны Украины продолжают уничтожить российских военных, которые штурмуют Часов Яр в Донецкой области. Для этого они используют дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу подразделения Kraken .

На видео можно заметить, как украинские воины уничтожают пехоту и блиндажи противника.

В подразделении указали, что это результат работы операторов FPV-дронов.

Бои за Часов Яр

Российские войска уже не первую неделю пытаются взять штурмом город в Донецкой области, однако украинские воины отражают все эти попытки.

Недавно спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские войска снизили количество массированных мясных штурмов в районе Часового Яра.

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