Планировалась четверть века. Новое правительство Британии готовит реформу парламента

Новое правительство Британии во главе с премьером Киром Стармером хочет провести масштабную реформу Палаты лордов (верхняя палата парламента Британии).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Король Чарльз III в ходе так называемой королевской речи, в рамках которой он рассказывает о программе нового правительства, объявил ряд законопроектов.
Они предусматривают отмену резервирования почти 100 мест в Палате лордов для лиц, которые родились в определенных семьях.
Речь о наследственных пэрах (члены высшего дворянства, у которых есть политические привилегии). Последний раз их число в Палате лордов сокращали до 90 при премьере Тони Блэре (он занимал эту должность с 1997 по 2007 год).
Такая инициатива должна была стать краткосрочным компромиссом для решения проблемы, которая актуальна уже 25 лет.
Также Чарльз III рассказал о планах нового правительства создать в Палате общин "комитет по модернизации", цель которого - "повысить уровень стандартов, улучшить методы работы и реформировать процедуры".
Напомним, ранее в Британии прошли парламентские выборы, на которых победу одержали лейбористы. Таким образом премьером стал лидер лейбористской партии Кир Стармер.
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