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Планировалась четверть века. Новое правительство Британии готовит реформу парламента

Фото: в Британии хотят реформировать парламент (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новое правительство Британии во главе с премьером Киром Стармером хочет провести масштабную реформу Палаты лордов (верхняя палата парламента Британии).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Король Чарльз III в ходе так называемой королевской речи, в рамках которой он рассказывает о программе нового правительства, объявил ряд законопроектов. 

Они предусматривают отмену резервирования почти 100 мест в Палате лордов для лиц, которые родились в определенных семьях.

Речь о наследственных пэрах (члены высшего дворянства, у которых есть политические привилегии). Последний раз их число в Палате лордов сокращали до 90 при премьере Тони Блэре (он занимал эту должность с 1997 по 2007 год). 

Такая инициатива должна была стать краткосрочным компромиссом для решения проблемы, которая актуальна уже 25 лет. 

Также Чарльз III рассказал о планах нового правительства создать в Палате общин "комитет по модернизации", цель которого - "повысить уровень стандартов, улучшить методы работы и реформировать процедуры".

Что предшествовало

Напомним, ранее в Британии прошли парламентские выборы, на которых победу одержали лейбористы. Таким образом премьером стал лидер лейбористской партии Кир Стармер.

Более детально о том, кто он такой и какова его позиция по Украине, - в материале РБК-Украина.

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