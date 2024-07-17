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Планувалася чверть століття. Новий уряд Британії готує реформу парламенту

Фото: в Британії хочуть реформувати парламент (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий уряд Британії на чолі із прем'єром Кіром Стармером хоче провести масштабну реформу Палати лордів (верхня палата парламенту Британії).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Король Чарльз III під час так званої королівської промови, в рамках якої він розповідає про програму нового уряду, оголосив низку законопроектів.

Вони передбачають скасування резервування майже 100 місць у Палаті лордів для осіб, які народилися в певних сім'ях.

Йдеться про спадкових перів (члени вищого дворянства, які мають політичні привілеї). Востаннє їх кількість у Палаті лордів скорочували до 90 за прем'єра Тоні Блера (він обіймав цю посаду з 1997 по 2007 рік).

Така ініціатива мала стати короткостроковим компромісом для вирішення проблеми, яка актуальна вже 25 років.

Також Чарльз III розповів про плани нового уряду створити у Палаті громад "комітет з модернізації", мета якого - "підвищити рівень стандартів, покращити методи роботи та реформувати процедури".

Що передувало

Нагадаємо, раніше у Британії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобули лейбористи. Таким чином, прем'єром став лідер лейбористської партії Кір Стармер.

Більш детально про те, хто він такий і яка його позиція щодо України, - у матеріалі РБК-Україна.

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