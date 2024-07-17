Планировалась четверть века. Новое правительство Британии готовит реформу парламента

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Король Чарльз III в ходе так называемой королевской речи, в рамках которой он рассказывает о программе нового правительства, объявил ряд законопроектов.

Они предусматривают отмену резервирования почти 100 мест в Палате лордов для лиц, которые родились в определенных семьях.

Речь о наследственных пэрах (члены высшего дворянства, у которых есть политические привилегии). Последний раз их число в Палате лордов сокращали до 90 при премьере Тони Блэре (он занимал эту должность с 1997 по 2007 год).

Такая инициатива должна была стать краткосрочным компромиссом для решения проблемы, которая актуальна уже 25 лет.

Также Чарльз III рассказал о планах нового правительства создать в Палате общин "комитет по модернизации", цель которого - "повысить уровень стандартов, улучшить методы работы и реформировать процедуры".