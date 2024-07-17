Планувалася чверть століття. Новий уряд Британії готує реформу парламенту
Новий уряд Британії на чолі із прем'єром Кіром Стармером хоче провести масштабну реформу Палати лордів (верхня палата парламенту Британії).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
Король Чарльз III під час так званої королівської промови, в рамках якої він розповідає про програму нового уряду, оголосив низку законопроектів.
Вони передбачають скасування резервування майже 100 місць у Палаті лордів для осіб, які народилися в певних сім'ях.
Йдеться про спадкових перів (члени вищого дворянства, які мають політичні привілеї). Востаннє їх кількість у Палаті лордів скорочували до 90 за прем'єра Тоні Блера (він обіймав цю посаду з 1997 по 2007 рік).
Така ініціатива мала стати короткостроковим компромісом для вирішення проблеми, яка актуальна вже 25 років.
Також Чарльз III розповів про плани нового уряду створити у Палаті громад "комітет з модернізації", мета якого - "підвищити рівень стандартів, покращити методи роботи та реформувати процедури".
Що передувало
Нагадаємо, раніше у Британії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобули лейбористи. Таким чином, прем'єром став лідер лейбористської партії Кір Стармер.
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