"Плана Б" нет. Корецкий сделал заявление о замороженных активах РФ
Альтернативного сценария использования замороженных российских активов не существует. Украина и партнеры должны найти решение для их использования.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
По словам Корецкого, министр иностранных дел Бельгии уже озвучил идею перевода замороженных активов РФ в специальный инвестиционный фонд. Это позволит распределить ответственность между странами-членами и снять опасения отдельных европейских лидеров по поводу суверенных активов.
В то же время глава правительства подчеркнул, что единственным критерием эффективности любых принятых решений во время войны - "это результат: мы выжили или нет".
"На пути к результату выжить, выстоять и достичь мира в этой войне нужно принимать, в том числе, и непростые решения. В Украине мы их принимаем ежедневно и рассчитываем на такую же реакцию от наших партнеров. Нет сценария "плана Б", - подчеркнул премьер-министр.
Корецкий напомнил, что международные партнеры уже 5 лет помогают украинским военным удерживать фронт, а обществу и экономике - выстоять.
"И мы должны продолжать и довести это до логического, положительного результата. Поэтому и с замороженными активами должна быть четкая настройка найти решение - так или иначе", - резюмировал он.
Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину российские государственные активы в ЕС были заморожены. И с этого времени Украина пытается получить к ним доступ, чтобы использовать их в войне с РФ.
Пока решение ЕС по использованию российских активов блокирует Бельгия. Однако ряд стран ЕС оказывает давление на Брюссель, чтобы найти решение для поддержки Украины.
В частности, есть предложение сделать ЕС хранителем российских активов вместо бельгийского Euroclear или других учреждений. Этот вопрос изучают в Европейской комиссии.