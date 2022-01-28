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Планував теракти в Одесі: СБУ викрила агента військової розвідки РФ

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Одеса, П'ятниця 28 січня 2022 12:50
Планував теракти в Одесі: СБУ викрила агента військової розвідки РФ Архівне фото: агента РФ затримали співробітники СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

Співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Російської Федерації. Він планував низку терактів в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці оприлюднили докази злочинної діяльності російського агента. Зокрема, це елементи розмови між агентом і знайденим ним виконавцем. Мова йде про:

  • спотворення пам'ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
  • підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
  • співпрацю з російською розвідкою та навичками стрільби з гранатомета;
  • планування серії терактів на Одещині, у тому числі на території військової частини.

Зловмисника взято під варту. Йому оголошено підозру.

Нагадаємо, суд покарав агента ФСБ, яка закладала схованку з вибухівкою для скоєння терактів у Донецькій області. Учасницю агентурної мережі спецслужб РФ засудили до 8 років ув'язнення.

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Служба безпеки України Одеса
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