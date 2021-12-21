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Готувала теракти на Донбасі: суд покарав агента ФСБ РФ

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Донбас, Вівторок 21 грудня 2021 12:50
Готувала теракти на Донбасі: суд покарав агента ФСБ РФ Фото: суд засудив агентку ФСБ РФ до в'язниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Суд покарав агента ФСБ, яка закладала схованку з вибухівкою для скоєння терактів у Донецькій області. Учасницю агентської мережі спецслужб РФ засудили до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисниця має відношення до підготовки серії терактів у районі проведення операції Об'єднаних сил. Її затримали на одній із спроб облаштування схрону з вибухівкою.

Співробітники СБУ з'ясували, що на ФСБ працювала місцева мешканка. Вона діяла як член одного з угруповань так званої "ДНР". За завданням своїх кураторів учасники групи готували теракти на Донбасі.

Сама злочинниця також збирала дані про ЗСУ. Ватажки бойовиків хотіли використати цю інформацію для обстрілу позицій українських військових.

Нагадаємо, озброєні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Теракт Донбас
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