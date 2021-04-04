Планував розхитати країну: в Йорданії пояснили арешт принца-наступника

Йорданський принц Хамза бен Хусейн - зведений брат короля Абдалли II перебуває під домашнім арештом. Він вступив в змову з "опозицією за кордоном" і планував дестабілізувати ситуацію в країні.
Про це повідомив глава МЗС Йорданії Айман Сафаді, передає Arab News.
Міністр зазначив, що Хамза бен Хусейн, екс-глава канцелярії короля Йорданії Басем Авадаллу і кілька інших чиновників вступили в змову з представниками опозиції, які перебувають за кордоном. Вони планували розхитати ситуацію в країні. Сили безпеки королівства затримали змовників. Всього у цій справі затримано близько 20 осіб.
Глава йорданського МЗС додав, що військові спільно з розвідкою та іншими силовиками протягом тривалого часу стежили за діями наслідного принца і затриманих, оскільки їх активність "мала на меті підрив безпеки і стабільності королівства".
"Встановлено повний контроль над ситуацією, йорданське держава придушив ці дії в зародку", - уточнив Сафаді.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив підтримку королю Йорданії Абдаллі ІІ і заявив, що очікує подробиць щодо подій, що відбулися в країні. Глава держави висловив упевненість, що монарх гарантує стабільність і безпеку держави.
Відзначимо, на початку лютого військовий переворот стався в М'янмі. Військові вирішили захопити владу в країні після поразки на виборах. Жителі країни вийшли на протести. Повідомляється про понад 550 загиблих з початку перевороту.