Планував розхитати країну: в Йорданії пояснили арешт принца-наступника

Йорданський принц Хамза бен Хусейн - зведений брат короля Абдалли II перебуває під домашнім арештом. Він вступив в змову з "опозицією за кордоном" і планував дестабілізувати ситуацію в країні .

Міністр зазначив, що Хамза бен Хусейн, екс-глава канцелярії короля Йорданії Басем Авадаллу і кілька інших чиновників вступили в змову з представниками опозиції, які перебувають за кордоном. Вони планували розхитати ситуацію в країні. Сили безпеки королівства затримали змовників. Всього у цій справі затримано близько 20 осіб.

Глава йорданського МЗС додав, що військові спільно з розвідкою та іншими силовиками протягом тривалого часу стежили за діями наслідного принца і затриманих, оскільки їх активність "мала на меті підрив безпеки і стабільності королівства".

"Встановлено повний контроль над ситуацією, йорданське держава придушив ці дії в зародку", - уточнив Сафаді.