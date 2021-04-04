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Планував розхитати країну: в Йорданії пояснили арешт принца-наступника

Автор: РБК-Україна

Йорданський принц Хамза бен Хусейн - зведений брат короля Абдалли II перебуває під домашнім арештом. Він вступив в змову з "опозицією за кордоном" і планував дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомив глава МЗС Йорданії Айман Сафаді, передає Arab News.

Міністр зазначив, що Хамза бен Хусейн, екс-глава канцелярії короля Йорданії Басем Авадаллу і кілька інших чиновників вступили в змову з представниками опозиції, які перебувають за кордоном. Вони планували розхитати ситуацію в країні. Сили безпеки королівства затримали змовників. Всього у цій справі затримано близько 20 осіб.

Глава йорданського МЗС додав, що військові спільно з розвідкою та іншими силовиками протягом тривалого часу стежили за діями наслідного принца і затриманих, оскільки їх активність "мала на меті підрив безпеки і стабільності королівства".

"Встановлено повний контроль над ситуацією, йорданське держава придушив ці дії в зародку", - уточнив Сафаді.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив підтримку королю Йорданії Абдаллі ІІ і заявив, що очікує подробиць щодо подій, що відбулися в країні. Глава держави висловив упевненість, що монарх гарантує стабільність і безпеку держави.

Відзначимо, на початку лютого військовий переворот стався в М'янмі. Військові вирішили захопити владу в країні після поразки на виборах. Жителі країни вийшли на протести. Повідомляється про понад 550 загиблих з початку перевороту.

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Новини України Иорданиядержпереворот
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