Переворот та протести в М'янмі: що потрібно знати

У лютому 2021 року в М'янмі стався переворот - військові захопили владу в країні, після чого у М'янмі спалахнули протести . Демонстранти вимагають звільнення з-під варти обраних лідерів держави і відновлення демократії.

Детальніше про ситуацію в М'янмі - у матеріалі РБК-Україна.

У неділю ввечері бронетехніка була виведена на вулиці столиці М'янми - Янгона. Кілька десятків поліцейських машин і водометів були розміщені в центрі столиці, неподалік від основного місця скупчення протестуючих. Незабаром після опівночі жителі повідомили про відключення інтернету і телебачення.

Напередодні були оприлюднені правки до Кримінального кодексу країни. Вони передбачають до 20 років тюремного ув'язнення за перешкоджання силам безпеки. Розповсюджувачам "панічних настроїв" тепер загрожує до трьох років в'язниці.

Що було раніше

1 лютого військові в М'янмі захопили владу в країні, змістили очільника держави і оголосили режим надзвичайного стану в країні на рік. Зокрема, вони затримали президента Він М’їна та лідера правлячої партії, лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі.

Свої дії військові виправдовують тим, що підсумки парламентських виборів були підтасовані на користь конкурентів - партії "Національна ліга за демократію". Міжнародні спостерігачі не підтверджують фальсифікацій.

Переворот спровокував найбільші протести в М'янмі за більш ніж десятиліття. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, засуджуючи дії військових. Силовики жорстоко придушували протести - використовували зброю, гумові кийки та водомети. За даними моніторингової групи "Асоціація допомоги політв'язням", після перевороту були затримані не менше 400 осіб. Військові блокували роботу інтернету і телебачення.

Реакція світу

Міністерство фінансів США ввело персональні санкції через військовий переворот у М'янмі. У санкційний список потрапили 10 фізичних та 3 юридичних особи.

"Так ніби генерали оголосили війну своєму народу: нічні рейди, арешти, чергове відключення інтернету, військові колони входять до населених пунктів. Це ознаки відчаю. Генерали, увага: Ви будете відповідати", - написав у своєму Twitter спецдоповідач ООН щодо ситуації з правами людини в М'янмі Том Ендрюс.

Посольства Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та інших країн у М'янмі закликали військових утриматися від насильства.

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до М'янми у зв'язку з надзвичайним становищем в країні і поточними подіями.