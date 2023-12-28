Планы Украины на F-16 и новая военная помощь от США: новости за 27 декабря

У Украины уже есть грандиозные планы на использование истребителей F-16, которые предоставят союзники. Тем временем США объявили о новом пакете военной помощи нашей стране на 250 млн долларов.

Более детально о том, что произошло в среду, 27 декабря, - в материале РБК-Украина .

Планы грандиозные. Игнат рассказал, как Украина планирует использовать самолеты F-16

Украина имеет грандиозные планы на американские истребители F-16, которые должны передать партнеры, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Самолеты имеют широкий спектр вооружения, благодаря чему их можно применять на том или ином участке фронта.

США выделяют военную помощь Украине на 250 миллионов долларов, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять российской агрессии.

Мощности будут увеличиваться: Камышин о серийном производстве аналогов "Шахедов"

В Украине началось серийное производство аналогов "Шахедов", заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Он уточнил, что сейчас украинский военно-промышленный комплекс выпускает лишь десятки дронов-камикадзе. Камышин заверил, что в дальнейшем мощности будут только расти.

Newsweek написало, что F-16, вероятно, уже в Украине. Воздушные силы отрицают

Американское издание Newsweek написало, что первые самолеты F-16, вероятно, уже прибыли в Украину. Однако в Воздушных силах Украины эту информацию не подтверждают.

Слухи о прибытии F-16 в Украину появились после того, как за последнюю неделю российская армия потеряла четыре Су-34.

Россия использует пленных как политическое оружие против Украины, - Politico

Россия усиливает давление на украинцев и вовлекает в это пленных. Москва использует пленных как политическое оружие, сообщает Politico.

Находящиеся в российском плену украинские военные начали звонить родным. При этом они говорят, что Россия якобы готова на обмены, но Украина от этого отказывается.

Реестр военнообязанных увеличен на 750 тысяч записей, - Минобороны

Реестр военнообязанных "Оберіг" был увеличен на 750 тысяч записей. До 88% данных уже верифицировано, рассказала CDTO (руководитель по цифровой трансформации) Министерства обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Законопроекты о мобилизации могут изменить или доработать, - источники

В Раде считают, что законопроекты о мобилизации будут изменены. Они будут либо дорабатываться, либо будет зарегистрирована другая редакция, рассказали РБК-Украина собеседники в Раде.

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Работино. Прокуратура расследует

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Работино в Запорожской области.

Прокуроры уже начали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).