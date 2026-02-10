Издание со ссылкой на слова старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана пишет, что нынешняя тактика россиян не позволяет им достигать значительных результатов на поле боя.

"Путин сделал ставку на то, что постоянное давление на широком фронте в конце концов приведет к краху с украинской стороны. Но то, как воюют российские силы, просто не приведет к значительным оперативным прорывам", - заявил он.

Согласно данным аналитиков, темпы продвижения оккупантов на ключевых участках фронта составляют лишь от 15 до 70 метров в сутки.

В отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечается, что темпы наступления РФ медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет. При этом общие потери агрессора оценивают минимум в 325 тысяч погибших.

Динамика потерь и дезертирство

По словам президента Владимира Зеленского, Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных убитыми или тяжелоранеными.

Кроме того, аналитическая группа Frontelligence Insight фиксирует самый высокий уровень дезертирства в российской армии за все время полномасштабного вторжения. Аналитики связывают это с тактикой российского командования, которое направляет войска в наступления без учета объемов потерь.

"Они тратят свои ресурсы за пределами разумного, что приводит к потерям, которых часто можно избежать", - рассказал изданию руководитель аналитической группы.

Роль технологий и эвакуация

Согласно данным латвийской разведки, до 70-80% потерь с обеих сторон вызваны использованием беспилотников.

"Раненый солдат может быстро стать обременительным, когда десятки беспилотников постоянно наблюдают или атакуют, а эвакуация остается чрезвычайно рискованной", - сказал бывший украинский офицер.

Проблемы с набором войск

Несмотря на ежемесячное пополнение армии РФ примерно на 35 тысяч человек, большинство новобранцев лишь покрывает текущие потери. По мнению аналитика Майкла Кофмана, такая тенденция усложняет для страны-агрессора возможность выдерживать длительное наступательное давление.

Эксперты отмечают, что ресурс финансовой мотивации наемников ограничен, поскольку количество людей, готовых идти на фронт за деньги, постепенно исчерпывается.