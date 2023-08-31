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Планы оккупантов безнадежны. Зеленский заслушал отчеты разведки о деятельности врага

Украина, Четверг 31 августа 2023 22:49
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Планы оккупантов безнадежны. Зеленский заслушал отчеты разведки о деятельности врага Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 августа, заслушал доклады разведки о дальнейших планах оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Как и всегда на селекторах, были отчеты разведки о планах оккупантов", - говорится в заявлении.

По словам президента, планы оккупантов безнадежны. Также он уточнил, что заслушал доклады Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины.

Больше никакой дополнительной информации Зеленский не сообщил.

Украина продолжает контрнаступление

Напомним, этим летом наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт в Запорожской области.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

Больше о тактическом значении Работино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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