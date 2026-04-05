Planet Labs скрывает спутниковые снимки Ирана по просьбе США

04:55 05.04.2026 Вс
2 мин
Речь идет о фотографиях, которые были сделаны после 9 марта
aimg Анастасия Никончук
Planet Labs скрывает спутниковые снимки Ирана по просьбе США Фото: война в Иране (GettyImages)

Компания Planet Labs, занимающаяся коммерческой спутниковой съемкой, заявила о временном ограничении доступа к изображениям Ирана и зоны конфликта на Ближнем Востоке по просьбе правительства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: Протест вне закона? В Тель-Авиве жестко разогнали митинг против войны с Ираном (видео)

Американская компания Planet Labs сообщила в субботу, что будет временно ограничивать публикацию спутниковых снимков Ирана и регионов конфликта на Ближнем Востоке.

Решение было принято по запросу правительства США и направлено на предотвращение использования этих изображений противниками Соединенных Штатов и их союзников.

Компания уточнила, что публикация снимков будет происходить только в случае срочной необходимости или если это представляет общественный интерес.

В то же время, снимки труднодоступных территорий остаются ценным ресурсом для СМИ и исследователей, отмечают эксперты.

Расширение задержки публикации

Ранее Planet Labs уже вводила 14-дневную задержку предоставления изображений Ближнего Востока, и новая политика фактически расширяет эти ограничения.

Компания уточнила, что снимки, сделанные с 9 марта, будут скрыты, а сроки действия мер зависят от продолжительности конфликта в регионе.

Контроль других поставщиков

Другие поставщики спутниковых данных, включая Vantor, применяют собственные методы контроля публикаций.

Однако правительство США официально с ними не связывалось, подчеркнули в Planet Labs.

Предыстория конфликта

Напряженность в регионе обострилась после атаки США и Израиля на объекты в Иране 28 февраля.

В ответ Тегеран осуществил удары по израильским объектам и американским базам в странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Кувейт и Бахрейн.

Напоминаем, что Иран объявил о готовности обеспечить свободный проход через Ормузский пролив только для судов, перевозящих товары первой необходимости, тогда как для остальных судоходство будет ограничено.

Отметим, что в Иране заявили о возможных ударах вблизи АЭС Бушер, подчеркнув потенциальную радиационную угрозу для населения стран Персидского залива и проведя параллели с событиями на Запорожской АЭС.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
