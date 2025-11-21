ua en ru
План Трампа предлагает сдать России территорию размером с Люксембург, - AFP

Киев, Пятница 21 ноября 2025 20:41
План Трампа предлагает сдать России территорию размером с Люксембург, - AFP Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что Украина должна уступить России без боя территорию размером с Люксембург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что к такому выводу издание пришло, основываясь на анализе данных американского Института изучения войны (ISW).

В частности, инициатива США предусматривает согласие Украины выйти с территории примерно 2300 кв. километров. Для сравнения - площадь Люксембурга составляет 2590 кв. километров.

Предлагается, чтобы Киев вывел войска с почти 5000 кв. километров в Донецкой области. По плану Трампа эта зона должна якобы стать буферной. Так же Силы обороны Украины должны оставить все еще удерживаемые 45 кв. километров в Луганской области.

В обмен на это Москва должна выйти:

  • с 2000 кв. километров в Харьковской области
  • с 450 кв. километров в Днепропетровской области
  • с 300 кв. километров в Сумской области
  • с 20 кв. километров в Черниговской области

Какие еще территориальные моменты затрагивает план Трампа

План также предусматривает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими.

Кроме того, заморозка по линии фронта фактически оставит под контролем Москвы "сухопутный коридор" в Крым через оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.

В конечном итоге, предложенный США план требует от Украины уступить 20% территории в обмен на 0,5%.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил перед Украиной дедлайн для одобрения мирного плана. Крайний срок - следующий четверг, 27 ноября.

Президент Владимир Зеленский сегодня обсуждал пункты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. И после телефонного звонка заявил, что позитивно воспринимает реалистичные предложения Трампа.

До этого в обращении к нации Зеленский пообещал при подготовке плана отстоять национальные интересы Украины.

