План Трампа предлагает сдать России территорию размером с Люксембург, - AFP
Мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что Украина должна уступить России без боя территорию размером с Люксембург.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Сообщается, что к такому выводу издание пришло, основываясь на анализе данных американского Института изучения войны (ISW).
В частности, инициатива США предусматривает согласие Украины выйти с территории примерно 2300 кв. километров. Для сравнения - площадь Люксембурга составляет 2590 кв. километров.
Предлагается, чтобы Киев вывел войска с почти 5000 кв. километров в Донецкой области. По плану Трампа эта зона должна якобы стать буферной. Так же Силы обороны Украины должны оставить все еще удерживаемые 45 кв. километров в Луганской области.
В обмен на это Москва должна выйти:
- с 2000 кв. километров в Харьковской области
- с 450 кв. километров в Днепропетровской области
- с 300 кв. километров в Сумской области
- с 20 кв. километров в Черниговской области
Какие еще территориальные моменты затрагивает план Трампа
План также предусматривает признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими.
Кроме того, заморозка по линии фронта фактически оставит под контролем Москвы "сухопутный коридор" в Крым через оккупированные части Запорожской и Херсонской областей.
В конечном итоге, предложенный США план требует от Украины уступить 20% территории в обмен на 0,5%.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поставил перед Украиной дедлайн для одобрения мирного плана. Крайний срок - следующий четверг, 27 ноября.
Президент Владимир Зеленский сегодня обсуждал пункты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. И после телефонного звонка заявил, что позитивно воспринимает реалистичные предложения Трампа.
До этого в обращении к нации Зеленский пообещал при подготовке плана отстоять национальные интересы Украины.