RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

План порятунку України. Польща, Чехія та Словенія назвали 10 кроків для припинення війни

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про план порятунку України, який був розроблений Варшавою, Прагою та Любляною. План складається з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Моравецького для видання Politico.

Що пропонують Польща, Чехія та Словаччина:

  1. Відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи
  6. Запровадити санкції не лише проти олігархів, але й проти всього російського бізнесу.
  7. Зупинити видачу віз всім громадянам Росії, щоб російський народ зрозумів, що несе відповідальність за війну проти України, та відвернувся від Путіна.
  8. Ввести санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія".
  9. Запровадити заборону на експорт в Росію технологія, які можуть бути використані у військових цілях.
  10. Виключити Росію з усіх міжнародних організацій.

"Якщо це не зупинить війну, треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами", - наголосив Моравецький.

Як пояснив польський прем'єр, якщо не зупинити Путіна зараз, то він буде рухатися лише далі.

Нагадаємо, також Польща запропонувала створити "План Маршалла для України", щоб швидко відновити країну після завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаУкраїнаВійна Росії проти УкраїниЧехіяСловения