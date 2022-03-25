План порятунку України. Польща, Чехія та Словенія назвали 10 кроків для припинення війни

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про план порятунку України, який був розроблений Варшавою, Прагою та Любляною. План складається з десяти пунктів, втілення яких, на думку лідерів трьох країн, мало б припинити війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Моравецького для видання Politico.
Що пропонують Польща, Чехія та Словаччина:
"Якщо це не зупинить війну, треба йти далі. У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, ми не маємо вибору: ми маємо захищати народ України власними щитами", - наголосив Моравецький.
Як пояснив польський прем'єр, якщо не зупинити Путіна зараз, то він буде рухатися лише далі.
Нагадаємо, також Польща запропонувала створити "План Маршалла для України", щоб швидко відновити країну після завершення війни.
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