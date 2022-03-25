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План спасения Украины. Польша, Чехия и Словения назвали 10 шагов для прекращения войны

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images )
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане спасения Украины, который был разработан Варшавой, Прагой и Любляной. План состоит из десяти пунктов, воплощение которых, по мнению лидеров трех стран, должно было бы прекратить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Моравецкого для издания Politico.

Что предлагают Польша, Чехия и Словакия:

  1. Отключить все российские банки от международной платежной системы
  6. Ввести санкции не только против олигархов, но и против всего российского бизнеса.
  7. Остановить выдачу виз всем гражданам России, чтобы российский народ понял, что несет ответственность за войну против Украины, и отвернулся от Путина.
  8. Ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия".
  9. Ввести запрет на экспорт в Россию технология, которые могут быть использованы в военных целях.
  10. Исключить Россию из всех международных организаций.

"Если это не остановит войну, надо идти дальше. В Киеве мы предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций. Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины собственными щитами",- подчеркнул Моравецкий.

Как пояснил польский премьер, если не остановить Путина сейчас, то он будет двигаться только дальше.

Напомним, также Польша предложила создать "План Маршалла для Украины", чтобы быстро восстановить страну после завершения войны.

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