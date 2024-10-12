План победы представят украинцам в ближайшие дни, - Подоляк
План победы Украины уже был представлен в США и нескольких европейских столицах. В ближайшие дни его презентуют и украинцам.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе войны, что делаем. Я думаю, что президент (украинский президент Владимир Зеленский. - ред.) здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет", - сказал спикер.
Он объяснил, что, несмотря на то, что акценты основные уже понятны, президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна.
"Я думаю, президент презентацию такую проведет в ближайшие дни". - подчеркнул он.
В то же время Подоляк напомнил, что партнерам уже представили основные направления Плана победы.
"Все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного. Понятно, что детали, математические приложения, они будут у партнеров… Те, кто принимает непосредственные решения предоставления этого оружия, например, предоставления тех или иных юридических разрешений или оформления юридических составляющих", - отметил советник руководителя ОПУ.
План победы Украины
Напомним, что Украина разработала план победы, предусматривающий ряд шагов со стороны государств-партнеров по обеспечению Украине сильных позиций во время любых переговоров с РФ, в том числе на предстоящем Саммите мира.
В конце сентября Зеленский представил план победы американскому лидеру Джо Байдену и кандидатам в президенты США Камали Гаррис и Дональду Трампу.
В то же время, на этой неделе Зеленский посетил сразу четыре европейских столицы, а также принял участие в саммите с Балканскими странами. На этих встречах также представлен план победы.
Отметим, что сегодня Зеленский назвал результаты визитов в четыре столицы Европы.
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