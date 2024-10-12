План победы представят украинцам в ближайшие дни, - Подоляк

План победы Украины уже был представлен в США и нескольких европейских столицах. В ближайшие дни его презентуют и украинцам.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос дней. Почему? Потому что это важно. Потому что важно понимать, на каком этапе войны, что делаем. Я думаю, что президент (украинский президент Владимир Зеленский. - ред.) здесь достаточно эффективно эту презентацию проведет", - сказал спикер.

Он объяснил, что, несмотря на то, что акценты основные уже понятны, президент добавит деталей, которые будут четко говорить, что это за программа принуждения и почему она важна.

"Я думаю, президент презентацию такую проведет в ближайшие дни". - подчеркнул он.

В то же время Подоляк напомнил, что партнерам уже представили основные направления Плана победы.

"Все, что касается политического принуждения, дипломатического, экономического, военного. Понятно, что детали, математические приложения, они будут у партнеров… Те, кто принимает непосредственные решения предоставления этого оружия, например, предоставления тех или иных юридических разрешений или оформления юридических составляющих", - отметил советник руководителя ОПУ.