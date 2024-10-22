План победы Украины - попытка вытеснить на Западе предложения капитуляции, - Ландсбергис

"Эта усталость заставляет нас искать выход, поэтому мы слышим все больше разговоров о "мире", которые, по моему мнению, на самом деле являются предложениями капитуляции. Поэтому план победы - это четкое давление и попытка вытеснить такие настроения", – сказал Ландсбергис.

Кроме того, министр отметил, что самым главным для Украины являются гарантии безопасности. По его словам, в Европе нет лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО.

Также он добавил, что пригласить Украину в НАТО сейчас, когда есть неопределенность границ, вполне возможно, и такие примеры уже были в истории. В частности, случай Германии. Поэтому для принятия нужна только политическая воля.

Ландсбергис подчеркнул, что Альянс уже сейчас мог бы начать готовить оборонные планы для Украины. И не стоит ждать того момента, когда состоится вступление нашей страны в НАТО. Месседж необходимо отправить в двух направлениях.

"Один - Путину, что его агрессия не будет продолжаться, что Запад может защитить Украину. Второй - для украинцев, чтобы они могли начать считать и видеть свою страну безопасной", - подчеркнул министр.

Однако в случае, если Украина не получит гарантии безопасности, тогда, по словам Ландсбергиса, ей придется самой позаботиться о своей обороне.

"Я не говорю, что ядерное оружие - это путь, но это означает определенный образ мышления, который четко указывает: если не НАТО, то что остается? Нам придется защищаться, ведь Путин действительно не остановится", - резюмировал он.